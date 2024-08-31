Kahramankazan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konseriyle taçlandı.

Büyük Zafer'in 102'nci yılında Kahramankazan'ı zafer coşkusu sardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kahramankazan'da çelenk sunma töreni ile başladı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından Kaymakam Parlar, Başkan Çırpanoğlu ve Garnizon Komutanı Albay Ünlü Kahramankazan İlçe Kaymakamlığı'nda tebrikleri kabul etti.

Kutlamaların akşamında Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile Millet Bahçesi'nde müzik rüzgarı esti. Sevilen sanatçıların verdiği konser, ilçe halkını bir araya getirirken, ilçe dışından ve şehir dışından da birçok vatandaş konsere akın etti. Konserde, saygı duruşunda bulunularak şehitler yad edildi.

Çırpanoğlu, konserde yaptığı açılış konuşmasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli kahramanlarımızı, tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Kıymetli sanatçılarımız Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut kardeşlerimiz, bugün Kahramankazan'ımızı onurlandırdı. Kendilerini tekrar tekrar bekliyoruz. Geldikleri için de çok teşekkür ediyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun, hoş geldiniz" dedi.

Başkan Çırpanoğlu sanatçılara "Nutuk" ile cep saati hediye etti.

Engelli bireylere özel alan

Konserde, sahne önüne protokol alanı yerine engelli bireyler için özel alan açıldı. Konser coşkusunu yakından görmek isteyen engelli bir birey sahnede misafir edilerek sanatçılarla eğlendi.