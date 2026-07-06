27 Ülkeden 175 Profesyonel Sporcu Kahramanmaraş'ta Pedal Çevirecek - Son Dakika
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27 Ülkeden 175 Profesyonel Sporcu Kahramanmaraş'ta Pedal Çevirecek

06.07.2026 15:42  Güncelleme: 16:32
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Kahramanmaraş, 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Uluslararası Bisiklet Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 27 ülkeden 175 profesyonel sporcunun katılacağı organizasyon, şehrin spor turizmi ve tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş, 4-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Turnuvası'nda 27 ülkeden 175 profesyonel bisikletçiyi ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, şehrin spor turizmi vizyonuna ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Turnuvası, dünyanın dört bir yanından sporcuları Kahramanmaraş'ta buluşturacak. 27 farklı ülkeden 175 profesyonel sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Etiyopya, Japonya, Ruanda, Polonya, Almanya, Hollanda, Güney Afrika, Endonezya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Avustralya, Slovakya, İspanya, Kanada, Kamerun, Kolombiya, Çekya, Estonya, İran, Kazakistan, Venezuela, Eritre, Malezya ve Özbekistan'dan profesyonel bisikletçiler mücadele edecek.

Organizasyona ilişkin bilgi paylaşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kahramanmaraş Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından Türkiye'nin en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

"BİSİKLET, KAHRAMANMARAŞ İÇİN OLDUĞU KADAR TÜRKİYE İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Kahramanmaraş için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Müftüoğlu, "Bisiklet, Kahramanmaraş için olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşıyor. Olimpiyatlarda en fazla madalya kazandıran branşlardan biri olan bisiklette, Kahramanmaraş hem dağ bisikletinde hem de yol bisikletinde önemli başarılar elde ediyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de organizasyonun 27 ülkeden 175 sporcunun katılacağı yarış, olimpiyat kotası ve puanı kazandıran özel bir organizasyon niteliği taşıdığına dikkati çekerek, "Müsabakanın Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinde emeği bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e, belediye genel sekreterine, ilgili daire başkanlarına, bisiklet il temsilciliğine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen lansmana, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Veysel Gülmez ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 27 Ülkeden 175 Profesyonel Sporcu Kahramanmaraş'ta Pedal Çevirecek - Son Dakika

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