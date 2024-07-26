Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi\'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat'ta bulunan Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde gerçekleştirdiği asfalt yenileme uygulamalarını tamamladı. Arterdeki deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenilenerek ulaşım standardı artırıldı.

26.07.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat'ın en işlek arterlerinden Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla yeniledi.

Şehrin ulağım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için şehir merkezinin en işlek caddelerinde başlattığı asfalt atağını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat'ta bulunan Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde gerçekleştirdiği asfalt yenileme uygulamalarını tamamladı. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu arterde çeşitli nedenlerle deforme olduğu için trafikte konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen kısımlar sıcak asfaltla yenilendi. 10 milyon TL'lik yatırımla ulaşım standardı artırılan arter yenilenen yüzüyle bölge esnafı ve sürücülerin de beğenisini kazandı.

Bölge esnafından Ramazan Görgel, "Depremden sonra yollarımız çok bozulmuştu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı çok güzel bir şekilde yeniledi" dedi.

Esnaf Feyzullah Kaplan ise, "Depremde bozulan yollarımız çok güzel bir şekilde yenilendi. Gayret memnunuz. Yapılan işin kötüsü olmaz" diye konuştu.

Lütfü Kurtgöz de, "Burada 20 yıllık esnafım. Yollarımız çok bozuktu ancak şimdi çok güzel oldu, seyahat konforu arttı. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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