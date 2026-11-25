Kahramanmaraş Huzurevi sakinleri, Onikişubat Belediyespor ile Ziraat Bankkart arasında oynanan voleybol karşılaşmasını tribünden izledi.

Etkinlik kapsamında tribünde yer alan huzurevi sakinleri, karşılaşma boyunca maçı izledi. Kahramanmaraş Huzurevinden yapılan açıklamada, "Kıymetli büyüklerimizle Onikişubat Belediyespor ve Ziraat Bankası voleybol maçının heyecanına ortak olduk. Birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz, sporun coşkusunu ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız güzel bir gün geçirdik" ifadelerine yer verildi.

Huzurevi sakinleri, müsabakanın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.