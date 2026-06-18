Kahramanmaraş Kadın Platformu'ndan "Bir Çocuk Bir Dünya" çalıştayı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Kadın Platformu'ndan "Bir Çocuk Bir Dünya" çalıştayı

Kahramanmaraş Kadın Platformu\'ndan "Bir Çocuk Bir Dünya" çalıştayı
18.06.2026 17:53
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Kahramanmaraş Kadın Platformu tarafından çocuk hakları, akran zorbalığı, şiddetin önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı "Bir Çocuk Bir Dünya" çalıştayı düzenlendi.

Kahramanmaraş Kadın Platformu tarafından çocuk hakları, akran zorbalığı, şiddetin önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı "Bir Çocuk Bir Dünya" çalıştayı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, hukukçular, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Çalıştayda çocukların güvenli ortamlarda yetişmesi, çocuk haklarının korunması, şiddet ve akran zorbalığına karşı alınabilecek önlemler, kurumlar arası iş birliği ve toplumsal sorumluluk konuları değerlendirildi. Program kapsamında uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapılırken, katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

Kahramanmaraş Kadın Platformu'ndan

ÇOCUK HAKLARI VE AKRAN ZORBALIĞI ELE ALINDI

Kahramanmaraş Kadın Platformu tarafından düzenlenen çalıştayda, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan güvenli ortamlarda yetişmesinin önemi üzerinde duruldu. Çocuk hakları başlığı altında, çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve korunma haklarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, özellikle aile, okul ve sosyal çevrede çocukları etkileyen risklere dikkat çekildi. Programda akran zorbalığı konusu da kapsamlı şekilde ele alındı. Çocuklar arasında yaşanabilecek psikolojik, sözlü veya fiziksel zorbalıkların erken fark edilmesi, bu süreçlerde ailelerin, öğretmenlerin ve ilgili kurumların bilinçli hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, akran zorbalığının yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadığını, dijital mecralarda da çocukları etkileyen önemli bir sorun haline geldiğini belirtti. Çalıştayda ayrıca şiddetin önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar, çocuklara yönelik her türlü ihmal, istismar ve şiddetin önlenmesinde koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, sağlık çalışanları ve hukukçular arasında daha etkin bir iletişim ve iş birliği kurulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Kahramanmaraş Kadın Platformu'ndan

ÇALIŞTAY RAPORU KURUMLARLA VE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Kahramanmaraş Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa farklı alanlardan uzmanların katılması, konunun çok yönlü biçimde ele alınmasını sağladı. Kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, hukukçular, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, çocukların korunmasına yönelik sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Program kapsamında yapılan sunumlarda çocuklara yönelik koruyucu çalışmaların artırılması, farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek sosyal politikaların güçlendirilmesi ve risk altındaki çocuklara yönelik erken müdahale mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi konusunda görüşlerini paylaştı. Çalıştay sonunda elde edilen görüş ve öneriler doğrultusunda bir rapor hazırlanacağı bildirildi. Hazırlanacak raporun ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Böylece çalıştayda ele alınan başlıkların yalnızca toplantı gündemiyle sınırlı kalmayarak, çocukların korunmasına yönelik somut adımlara katkı sunması hedefleniyor.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Kadın Platformu'ndan 'Bir Çocuk Bir Dünya' çalıştayı - Son Dakika

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