Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nin Dönüşümü İçin 1.5 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nin Dönüşümü İçin 1.5 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi\'nin Dönüşümü İçin 1.5 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Küçük Sanayi Sitesi'nin dönüşümü için Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle proje hayata geçirilecek. Proje kapsamında esnaflara toplamda 1.5 milyon TL hibe ve kredi desteği sağlanacak.

07.10.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan Küçük Sanayi Sitesi'nin dönüşümü Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Proje kapsamında esnaflara 1.5 milyon TL hibe ve kredi desteğinde de bulunulacak.

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana, sağlıktan turizme tüm alanlarda yatırımlarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi'nin dönüşümü ve tekrar ayağa kaldırılması noktasında da büyük bir sorumluluk üstleniyor. Şehrin ticaret ve sanayisi için büyük bir öneme sahip Küçük Sanayi Sitesi'nin dönüşümü Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Ağır hasarlı ve yıkık iş yerlerinin olduğu bölgeden başlamak üzere etaplar halinde hayata geçirilecek projelerle Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat depremleri öncesinden daha iyi bir noktaya gelecek. Proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca proje kapsamında esnaflara 1.5 milyon TL kredi ve hibe desteğinde de bulunulacak. Ayrıca yeni iş yerlerinin yapım sürecinde esnaflara kira yardım desteği de sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek proje ve sağlanacak destekler, Küçük Sanayi Sitesi esnafının da yüzünü güldürdü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nin Dönüşümü İçin 1.5 Milyon TL Destek - Son Dakika

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