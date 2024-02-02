Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Adıyaman Adliye personeli için mevlit okutuldu

Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.