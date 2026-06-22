Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş merkezli olarak 16 ilde gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin para hareketleri ve dijital izleri mercek altına alındı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden faaliyet yürüttükleri, bahis oynatılmasına aracılık ettikleri ve elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden transfer edildiği tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 114 milyon liralık para hareketliliği olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri ve internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları değerlendirildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında mali takip, dijital inceleme ve operasyonel çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin takibine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.

Haber: Muhammet Özer