Kahramanmaraş\'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon 100 bin lira kredi ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 10 bin 761 çift başvuru yaparken, 5 bin 22 çifte toplam 835 milyon 100 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Projeden faydalanan çiftlerden bin 612 çift çocuk sahibi oldu.

6 Şubat depremleri sonrası pilot il olarak Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen projeyle genç çiftler yeni yuvalarını kurdu. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından krediden faydalanan çiftlere özel etkinlik düzenlendi.

İl Müdürü Emre Çalğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, projeye bugüne kadar 10 bin 761 çiftin başvuru yaptığını ifade ederek, Eylül ayı itibarıyla bu çiftlerden 5 bin 22'sine toplam 835 milyon 100 bin lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi.

Çalğan, 2025 yılı itibarıyla 'Aile Yılı' ilan edildiğine vurgu yaparak, "Bizler de bakanımızın talimatı ile evlenecek gençlerimizin hem evlilik öncesi ve sonrasında maddi anlamında bakanlığımız, manevi olarak da biz il müdürlüğü olarak onların yanındayız. Kahramanmaraş'ta bu güne kadar 10 binin üzerinde başvuru oldu. Başvurulardan 5 bin 22 ailemiz kredimizden faydalandı ve yaklaşık 8 buçuk milyon civarında para hesaplarına yattı. Kredimizden faydalanan gençlerimizin bin 612'si çocuk sahibi oldu. Bu bir krediydi ve faizsiz iki yıl sonra ödemeler başlayacak. Gençlerimize bir güzellik yapıldı ve denildi ki, bu sürede bir çocuğunuz olursa 12 ay erteleme gelecek. Yine bu sürede 'ikinci çocuk dünyaya gelirse olduğu gibi hibe edilecek' diye bakanımız müjdelemişti. Bu kardeşlerimizin yuvalarını mutlu bir şekilde sürdürmeleri için onların yanında olacağız" dedi.

"Kredimizi faydalı bir şekilde kullanacağız"

Yakın zamanda dünya evine giren Ashaf Kıvrak, "Kredimizi faydalı bir şekilde kullanacağız. Bakanlığımız ve herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. Döndü Gül Kıvrak da "Teşekkür ederiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bu destekleri için" dedi.

"Krediyi alışverişlerde kullandık"

Mehmet Melemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek, "Gençlerimizin yanında olduğu için teşekkür ederiz. Kredi borcumuzu ödedik. Evlendikten sonra aldık krediyi. Alışverişlerde işimize yaradı onlarda kullandık faydalı oldu. 18-25 yaş arası 250 bin lira veriyorlar çok teşekkürler" dedi.

İrem Melemir ise, "Ben de teşekkür ediyorum işimizi bayağı kolaylaştırdı. Ödememiz iki yıl sonra başlayacağı için rahatız ve keyfini çıkarıyoruz evliliğin" ifadelerini kullandı.