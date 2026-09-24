Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon 100 bin lira kredi ödemesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon 100 bin lira kredi ödemesi yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon 100 bin lira kredi ödemesi yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremleri sonrası pilot il olarak Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne bugüne kadar 10 bin 761 çift başvurdu. Eylül itibarıyla 5 bin 22 çifte 835 milyon 100 bin lira ödenirken, krediden yararlanan bin 612 çift çocuk sahibi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 10 bin 761 çift başvuru yaparken, 5 bin 22 çifte toplam 835 milyon 100 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Projeden faydalanan çiftlerden bin 612 çift çocuk sahibi oldu.

6 Şubat depremleri sonrası pilot il olarak Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen projeyle genç çiftler yeni yuvalarını kurdu. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından krediden faydalanan çiftlere özel etkinlik düzenlendi.

İl Müdürü Emre Çalğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, projeye bugüne kadar 10 bin 761 çiftin başvuru yaptığını ifade ederek, Eylül ayı itibarıyla bu çiftlerden 5 bin 22'sine toplam 835 milyon 100 bin lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi.

Çalğan, 2025 yılı itibarıyla 'Aile Yılı' ilan edildiğine vurgu yaparak, "Bizler de bakanımızın talimatı ile evlenecek gençlerimizin hem evlilik öncesi ve sonrasında maddi anlamında bakanlığımız, manevi olarak da biz il müdürlüğü olarak onların yanındayız. Kahramanmaraş'ta bu güne kadar 10 binin üzerinde başvuru oldu. Başvurulardan 5 bin 22 ailemiz kredimizden faydalandı ve yaklaşık 8 buçuk milyon civarında para hesaplarına yattı. Kredimizden faydalanan gençlerimizin bin 612'si çocuk sahibi oldu. Bu bir krediydi ve faizsiz iki yıl sonra ödemeler başlayacak. Gençlerimize bir güzellik yapıldı ve denildi ki, bu sürede bir çocuğunuz olursa 12 ay erteleme gelecek. Yine bu sürede 'ikinci çocuk dünyaya gelirse olduğu gibi hibe edilecek' diye bakanımız müjdelemişti. Bu kardeşlerimizin yuvalarını mutlu bir şekilde sürdürmeleri için onların yanında olacağız" dedi.

"Kredimizi faydalı bir şekilde kullanacağız"

Yakın zamanda dünya evine giren Ashaf Kıvrak, "Kredimizi faydalı bir şekilde kullanacağız. Bakanlığımız ve herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. Döndü Gül Kıvrak da "Teşekkür ederiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bu destekleri için" dedi.

"Krediyi alışverişlerde kullandık"

Mehmet Melemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek, "Gençlerimizin yanında olduğu için teşekkür ederiz. Kredi borcumuzu ödedik. Evlendikten sonra aldık krediyi. Alışverişlerde işimize yaradı onlarda kullandık faydalı oldu. 18-25 yaş arası 250 bin lira veriyorlar çok teşekkürler" dedi.

İrem Melemir ise, "Ben de teşekkür ediyorum işimizi bayağı kolaylaştırdı. Ödememiz iki yıl sonra başlayacağı için rahatız ve keyfini çıkarıyoruz evliliğin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşGüncelPilotÇocukEylülYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:26:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon 100 bin lira kredi ödemesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei