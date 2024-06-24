Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi üniversite okuyarak gençlere örnek oluyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi üniversite okuyarak gençlere örnek oluyor

Kahramanmaraş\'ta 5 çocuk annesi üniversite okuyarak gençlere örnek oluyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde usta öğretici olarak görev yapan 47 yaşındaki Fatma Civan, oğlu ve diğer gençlere örnek olmak amacıyla üniversite okumaya başladığını söyledi. Civan, okumanın yaşının olmadığını vurgulayarak, genç kızların mutlaka üniversite okumasını ve mesleklerini elde etmelerini istediğini belirtti. Aynı zamanda 5 çocuk annesi olan Civan, zorluklara rağmen okumaya devam ettiğini ve öğrendiklerini başkalarına da öğretmek istediğini ifade etti.

24.06.2024 09:19
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Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki 5 çocuk anne, oğlu okulu bıraktığı için üniversite okumaya başladı ve gençlere örnek olmak istediğini söyledi.

Türkoğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik görevi yapan Fatma Civan, oğlu ve diğer gençlere örnek olmak için üniversite okuduğunu söyledi. Civan, "Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar" ifadesini kullandı.

Civan, "Türkoğlu Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğreticilik görevi yapmaktayım. Bundan önce de 16 yıl esnaflık yaptım. Şu an ise hem çalışıyorum hem de üniversite okuyorum. Geleneksel El Sanatları 1. Sınıf öğrencisiyim. Usta öğreticilik hayatında da esnaflık hayatımda da üniversite bana çok şey kattı. Kendi mesleğime fazlasıyla katkısı oldu. Aslında bu sınava girmemenin nedeni benim oğlumdu. Oğlum lise 2'deyken okula bıraktı. Onu iştahlandırmak, motive etmek adına, onun ilerlemesi için beraber sınava girelim diyordum. Beraber aynı okulda sınava gireceğiz diye ben oğluma söz vermiştim. Sırf oğlumu mutlu etmek için sırf hayatı için ben bu işe kalkıştım" dedi.

Civan, "İyi ki üniversite okuyorum. Okumanın yaşı yoktur. Ben şu an o kadar zorlanıyorum. Kursum var. Bu arada 5 çocuk annesiyim. Aynı zamanda kayınbabam da yanımda. Büyük bir aileyiz. Buna rağmen zorluklarla baş edebiliyorum. Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar. İşimi çok seviyorum. Kendi branşımda ilerlemek istiyorum. Ben öğrendiğim şeyleri başkalarına da öğretmek istiyorum. Kim ne isterse bildiğim her şeyi onlara öğretmek istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi üniversite okuyarak gençlere örnek oluyor - Son Dakika

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