Kahramanmaraş\'ta Deprem Şehitleri Anıldı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybedenler 3. yıl dönümünde anılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi. Dualar sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan protokol üyeleri, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi. 6 Şubat depremlerinin anısına Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde deprem şehitlerinin isimleri yansıtıldı. Yapılan açıklamalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Selver Can adlı vatandaş, "Rabbim bir daha yaşatmasın o günler bir daha gelmesin" derken, Serap Arıcıoğlu ise, "Üçüncü yılı dolduruyoruz. Acımız hala ayakta ilk günkü gibi duruyoruz. Artık mutlu olamıyoruz" diye konuştu.

Kazım Budak isimli şoför ise, "6 Şubat depremi sonrası iş makinamızı arabaya yükledik sorgusuz deprem bölgesine odaklandım. İbreye hiç bakmadım. Bir can fazla kurtarayım diye ölümü göze alarak gaza bastım deprem bölgesine. Allah'ım bir daha felaketi göstermesin" dedi.

Anma programına protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ