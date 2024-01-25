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Kahramanmaraş'ta Asrın Felaketi: Depremin Korkunç İzleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Asrın Felaketi: Depremin Korkunç İzleri Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açtı ve depremin izleri görüntülendi. Fay hattının geçtiği bölgedeki arazi, evler ve yollar tamamen yerle bir oldu.

Kahramanmaraş\'ta Asrın Felaketi: Depremin Korkunç İzleri Ortaya Çıktı
25.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:46
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkım oluşturdu ve depremin korkunç izleri ortaya çıktı.

Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri Göksun ilçesi Karadut Bahçe Ovasında görüntülendi. Tam fay hattının geçtiği yerdeki araziyi yerle bir ettiğini söyleyen Sefer Sağır, evleri, yolları ve araziyi yerle bir eden depremin tam bir felaket olduğunu söyledi.

Fay Hattı'nın korkunç izlerini görüntüleyen Sefer Sağır, "Karadut Bahçe Ovasından fay hattı geçtiği yerleri yerle bir etti. Dilimiz tutuldu. Anlatmaya gerek yok, görüldüğü gibi. Gördüğümüz tablodan dolayı ne diyeceğimizi şaşırdık. Burası fay hattının geçtiği en belirgin bölge ve burası tam bir felaket" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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