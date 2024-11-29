Kahramanmaraş'ta Bayrak Olayı'nın 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Bayrak Olayı'nın 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kahramanmaraş\'ta Bayrak Olayı\'nın 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesinin simgelerinden Bayrak Olayı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen programda Mehter Takımı ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

29.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesinin simgelerinden Bayrak Olayı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından KAFUM'da etkinlik gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesinin simgelerinden Bayrak Olayı'nın 105. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, anma etkinlikleri milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde, Mehter Takımı'nın sergilediği performans büyük beğeni topladı. Mehter marşlarıyla alana duygu dolu anlar yaşatan ekip, milli mücadele ruhunu yansıtan sahne performansıyla takdir topladı. Gösterilerin bir diğer dikkat çeken bölümü ise Halk Oyunları ekibinin sahne aldığı anlar oldu. Bölgenin kültürel zenginliklerini yansıtan halk oyunları, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla gösterilere eşlik ederek etkinliklere aktif katılım sağladı. Bayrak Olayı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikler, sadece geçmişe duyulan bir saygı ifadesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik duygusunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Bayrak Olayı'nın 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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