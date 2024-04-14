Kahramanmaraş'ta bir esnaf, hayvanları besleyerek örnek oluyor - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, hayvanları besleyerek örnek oluyor

Kahramanmaraş\'ta bir esnaf, hayvanları besleyerek örnek oluyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir esnaf, kendi imkanlarıyla köpeklerin ve kedilerin karınlarını doyurarak örnek bir davranış sergiliyor. Esnaf, her gün büfesinin önüne gelen hayvanlara mama vererek onlara sahip çıkıyor ve onları aç bırakmamaya çalışıyor. Hayvanlara yapılan kötü davranışların insanlara da zarar verebileceğini belirten esnaf, onlara iyi davranmanın önemine vurgu yapıyor.

14.04.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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Kahramanmaraş'ta bir esnaf, her gün büfesinin önüne gelen hayvanları besleyerek örnek oluyor.

Onikişubat ilçesi Kuddusi Baba Bulvarı'nda esnaf olan Mehmet Özbek, kendi imkanları ile köpeklerin ve kedilerin karınlarını doyuruyor. Özbek, "Şerbetçi büfenin sahibiyim. Beni hep büfenin önünde karşılıyorlar. Elimden geldiğince onları aç bırakmamaya çalışıyorum. Her gün büfenin önüne gelen köpeğin ismini 'Leyla' koydum. Buradaki kediler olsun köpek olsun sokak hayvanlarına bakıyorum. Burada dükkanda yemek kalıntıları oluyor onları veriyorum. Kendi imkanlarımla mama alıyorum. Sağ olsunlar birkaç arkadaşım destek de çıkıyor. Elimden geldiğince kedilere ve köpeklere sahip çıkmaya çalışıyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı onlara da yapmazsak aslında onlar çok iyi hayvanlar. Ama kızdırırsak illaki tepkileri oluyor. İnsan kendisi de kızdığında zarar verebiliyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta bir esnaf, hayvanları besleyerek örnek oluyor - Son Dakika

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