Kahramanmaraş\'ta bir esnaf, hayvanları besleyerek örnek oluyor

Yerel

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, her gün büfesinin önüne gelen hayvanları besleyerek örnek oluyor.

Onikişubat ilçesi Kuddusi Baba Bulvarı'nda esnaf olan Mehmet Özbek, kendi imkanları ile köpeklerin ve kedilerin karınlarını doyuruyor. Özbek, "Şerbetçi büfenin sahibiyim. Beni hep büfenin önünde karşılıyorlar. Elimden geldiğince onları aç bırakmamaya çalışıyorum. Her gün büfenin önüne gelen köpeğin ismini 'Leyla' koydum. Buradaki kediler olsun köpek olsun sokak hayvanlarına bakıyorum. Burada dükkanda yemek kalıntıları oluyor onları veriyorum. Kendi imkanlarımla mama alıyorum. Sağ olsunlar birkaç arkadaşım destek de çıkıyor. Elimden geldiğince kedilere ve köpeklere sahip çıkmaya çalışıyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı onlara da yapmazsak aslında onlar çok iyi hayvanlar. Ama kızdırırsak illaki tepkileri oluyor. İnsan kendisi de kızdığında zarar verebiliyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ