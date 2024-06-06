Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç şaşkınlık yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç şaşkınlık yaratıyor

Göksun ilçesinde terk edilen bir evin duvarlarından ve içinden çıkan ağaçlar, ilginç bir görüntü oluşturarak görenlerin dikkatini çekiyor.

06.06.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç görenleri hayrete düşürüyor.

Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesinde yüksek bir tepenin üzerinde bulunan ve uzun yıllar yazlık ev olarak kullanıldıktan sonra terk edilen evin duvarlarından ve içinden çıkan ağaçlar evi kuşattı .

Duvarın içinden çıkan ağaç ile ilginç bir görüntü oluştururken, görenlerin ilgi odağı oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Göksun, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç şaşkınlık yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç şaşkınlık yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement