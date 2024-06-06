Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç şaşkınlık yaratıyor

Yerel

Kahramanmaraş'ta bir evin duvarının içinden çıkan ağaç görenleri hayrete düşürüyor.

Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesinde yüksek bir tepenin üzerinde bulunan ve uzun yıllar yazlık ev olarak kullanıldıktan sonra terk edilen evin duvarlarından ve içinden çıkan ağaçlar evi kuşattı .

Duvarın içinden çıkan ağaç ile ilginç bir görüntü oluştururken, görenlerin ilgi odağı oldu. - KAHRAMANMARAŞ