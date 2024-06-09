Kahramanmaraş'ta Çocuğun Parmağı Tıbbi Cihaz Parçasına Sıkıştı, İtfaiye Yetişti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Çocuğun Parmağı Tıbbi Cihaz Parçasına Sıkıştı, İtfaiye Yetişti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oyun oynarken parmağı tıbbi cihaz parçasına sıkışan 5 yaşındaki çocuğa itfaiye ekipleri yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve aile bireyleri sayesinde çocuğun parmağı kurtarıldı.

09.06.2024 12:12
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Kahramanmaraş'ta evde oynarken parmağı tıbbi cihaz parçasına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki ikamette meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken parmağı tıbbi cihaz parçasına sıkıştı. Aile bireylerinin parmağı çıkartmaya çalışması netice vermeyince ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler ve aile bireylerinin yardımıyla çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Çocuğun Parmağı Tıbbi Cihaz Parçasına Sıkıştı, İtfaiye Yetişti - Son Dakika

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