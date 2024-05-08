Kahramanmaraş\'ta deprem güçlendirme çalışmaları başladı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'Orta Hasar' raporu verilen binaların güçlendirilmesine Onikişubat ilçesinde başlandı.

İlçenin inşa sürecine çalışma atağına geçen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, güçlendirme bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan güçlendirme sorunun çözümü noktasında Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde üniversitelerin öğretim görevlilerince kurulan komisyon ilk güçlendirme ruhsatlarını vermeye başladı.

İlk olarak istenen evrakları tamamlayarak Onikişubat Belediyesi'ne teslim eden Ahmet Eskalen Sitesi B Blok ile Endam Park Sitesi sakinlerinin yüzü güldü.

Statik açıdan güçlendirilmesinde sorun olmayan sitelere güçlendirme ruhsatı verildi.

Onikişubat İlçesi'nde yer alan 1395 adet orta hasarlı binadan, 751 adet bina için vatandaşlarca güçlendirme başvurusu yapılmıştı.

Ahmet Eskalen Sitesi B Blok sakinlerinden Hacı Ömer Yenisoğan, zor günler geçirdiklerini belirterek, Başkan Toptaş'a teşekkür etti.

Bir diğer bina sakini Alp Eren Erantepli de sürecin hem çok uzadığını hem de çok zor olduğunu belirterek, ruhsat aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ