Depremin merkezinde 04.17\'ye ayarlanan saatler acıyı yeniden hatırlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında yapılan çalışmada, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'ye ayarlanmış kol saati vatandaşlara gösterilerek o ana dair duygu ve düşünceleri soruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. 04.17'yi gören birçok vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansırken, deprem gecesinde yaşananlar bir kez daha hafızalarda canlandı. Çalışmaya katılan vatandaşlar, yaşadıkları korku, çaresizlik ve kayıpları dile getirerek, sonrasında başlayan dayanışma ruhuna dikkat çekti. Vatandaşlar, 6 Şubat'ın kendileri için unutulmayacak bir tarih olduğunu ifade etti.

"O an zaman durdu", "Hayatımız ikiye bölündü", "Kaybettiklerimizi her gün özlüyoruz" sözleriyle duygularını paylaşan vatandaşlar, yapılan çalışmanın toplumsal hafızayı diri tutma açısından önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışma ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlar saygı ve rahmetle anılırken, şehir genelinde derin bir etki oluşturuldu. Vatandaşlar, farkındalık çalışmasıyla acıların unutulmadığını ve kayıpların her zaman hatırlandığını hissettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ