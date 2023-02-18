Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta fayın üzerinde bulunan tarlalar ikiye bölündü. Sarımsak tarlasında ekili ürünleri bulunan Ömer Gönülalan "Depremden dolayı tarlamız hasar gördü. Hasar tespiti yapılmasını istiyoruz" dedi. Kilometrelerce uzanan yarık ise havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bina yıkılırken fay hattının geçtiği yol ve tarlalar ikiye bölündü. Pazarcık ilçesine Narlı köyünden geçen fay hattının kırılması sonucunda birçok tarlada derin yarıklar oluştu. Derinliği 2 metreyi bulunan ve kilometrelerce uzanan yarıklar dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde fay hattının kırılmasından dolayı tarlalara ekilen ürünlerin zarar gördüğü gözlendi. Sarımsak tarlasında ürünleri bulunan Ömer Gönülalan ise bundan sonra ne yapacağını bilmediğini söyledi."Depremden dolayı tarlamız hasar gördü"Tarla sahibi Ömer Gönülalan, "Tarlada bulunan malımız bizim. İcarcıyız. Depremden dolayı tarlamız hasar gördü. Hasar tespiti yapılmasını istiyoruz. Hasarımız büyüktür. Fay hattı buradan geçti. Sarımsaklar kuruma seviyesine geldi. Sulama imkanımız zor. Zaten yarılmadan dolayı su kaybolmuş. 20 dönüm 40 ton malım var. Şu anda para da etmiyor. Her tarafımız zarar, iflas " dedi.