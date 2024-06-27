Kahramanmaraş'ta Fotoğrafçı 10 Yaşından Beri Pul Biriktiriyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Fotoğrafçı 10 Yaşından Beri Pul Biriktiriyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde fotoğrafçılık yapan 52 yaşındaki Levent Yanar, 10 yaşından bu yana pul koleksiyonculuğu yapıyor. Yanar, pulun içerisinde bir kitabı, bir romanı bile barındıran bilgiler olduğunu belirterek, pul kültürünü ve koleksiyonculuğunun verimli bir uğraş olduğunu vurguladı. Gençlere pul koleksiyonculuğunu tavsiye eden Yanar, hobi olarak başladığı bu uğraşın insanı rahatlattığını ve 40 yıldır bu hobiyi sürdürdüğünü ifade etti.

27.06.2024 11:10
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Kahramanmaraş'ta bir fotoğrafçı 10 yaşından bu yana pul biriktiriyor.

Afşin ilçesinde fotoğrafçılık yapan 52 yaşındaki Levent Yanar, 10 yaşından bu yana pul koleksiyonculuğu yapıyor. 1956 yılından bu güne kadar bastırılan pulların tamamını bir araya getiren Yanar, "Bir pulun içerisinde bir kitabı, bir romanı bile barındıran bilgiler vardır. Biz koleksiyoncular bunu biliriz" dedi.

"Pul kültürdür" diyen Yanar, "Aslında Türk parası koleksiyonu da yapıyorum ama pul koleksiyonu kadar düzenli değil. Pulun yeri çok farklı. Çok beğendiğim pullardan da birden fazla alıyorum. 80'li yıllarda bizim zamanımızda bu tüm çocuklar arasında aktif olan bir uğraştı. Öyle başladık. Görüntüsü hoş olan, anlamlı olan pulların benim için çok özel yeri vardır. Mesela 16 Türk Devleti pulları serisi benim için çok özeldir, çok beğenirim, çok güzeldir o seri. Pul koleksiyonculuğu benim için sadece hobidir. Verimli bir uğraştır. Tavsiye ederim ancak şimdiki gençlerin uğraşı tamamen farklı" ifadesini kullandı.

Pullarla birlikte prospektüslerin de geldiğini söyleyen Yanar, "O pulların anlamı, içeriği nedir, ne değildir anlatılır. Bir pulun içerisinde bir kitabı bir romanı bile barındıran bilgiler vardır yerine göre. Açıp incelediğinde baktığında bunları görebilirsin. Bizim Türk pulları da kalite olarak görsel olarak Avrupa'da birçok ödül almıştır, hala da alıyor. Gençlerin pul koleksiyonculuğu yapmasını tavsiye ederiz ancak gençlerin frekansları şimdi tamamen farklı. Bu tavsiye ile olacak bir şey değil, sevmeyle olacak bir iş. Hobi olarak başlamıştım. Hobi nedir? İnsanı rahatlatır. Ona harcadığın zaman, emek, para hiçbir zaman gözüne gözükmez. Pul kültürdür. Yarışmalarda pul ile ilgili çok soru çıkıyor mesela. Biz koleksiyoncular bu soruları biliriz. 40 yıldır pul koleksiyonculuğu yapıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Fotoğrafçı 10 Yaşından Beri Pul Biriktiriyor - Son Dakika

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