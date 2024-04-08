Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ve Kaymakam Oray Güven, ilçeye bağlı mahallelerde ve köylerde yaşayan şehit aileleri ve gazileri Ramazan Bayramı münasebetiyle evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Güven ve jandarma personeli, ziyaretlerinde şehit yakınları ve gazilerin bayramını tebrik edip, teşkilat olarak her zaman yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaptı.
Ayrıca Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki şehit kabirlerinin eskiyen bayrakları bayram öncesi yenisi ile değiştirilerek, kabirlerin bakımı yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta Jandarma, Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle birlikte 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Hatipoğlu, yürüyüş sırasında vatandaşlarla buluşarak desteklerini istedi.
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Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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