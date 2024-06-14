Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimci Ahşap Boyama İşine Odaklandı

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Kahramanmaraş'ta bir kadın ahşap boyama yaparak müşterilerin beğenisine sunuyor.

Türkoğlu ilçesi Lojistik Merkezinde ahşapları boyama yaparak müşterilerin beğenisine sunan 33 yaşındaki Zeliha Şeker,"Ürünleri boyayarak hem para kazanıyorum, hem kendimi geliştiriyorum, hem de huzur buluyorum" dedi.

Ürünleri boyamak bana huzur veriyor diyen Şeker, "Ahşap boyama yapıyorum. Ürünleri boyama yapıyorum ve sonra satışa sunuyorum. Satamadıklarımı ise evinde süs olarak bulunduruyorum. Fiyatları değişiyor. Tepsiler 500 TL'den başlıyor. Kursa geldim, ahşap boyama öğrendim. Şimdi de boyamalar yapıp müşterilerinin beğenisine sunuyorum. Boyamaya odaklandığım zaman bir günde yapabiliyorum, yetiştirebiliyorum. Ama ben hem evle ilgilendiğim için hem de işle ilgilendiğim için bir hafta sürebiliyor. Ahşap boyama bana huzur veriyor. Elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ