Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimci Ahşap Boyama İşine Odaklandı - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimci Ahşap Boyama İşine Odaklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Zeliha Şeker, ahşap boyama yaparak hem para kazanıyor hem de kendini geliştiriyor. Ürünleri boyayarak müşterilerinin beğenisine sunan Şeker, bu işten huzur bulduğunu belirtiyor. Ahşap boyama kursuna katılan Şeker, şimdi boyamalarını yaparak satışa sunuyor ve evinde süs olarak kullanılmayan ürünleri bulunduruyor. Şeker, bu işe odaklandığı zaman bir günde yetiştirebildiği boyamaları, ev ve işle ilgilendiği için bir haftada tamamlayabiliyor. Ahşap boyama işinin kendisine huzur verdiğini söyleyen Şeker, bu işe devam etmeyi planlıyor.

14.06.2024 13:48
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Kahramanmaraş'ta bir kadın ahşap boyama yaparak müşterilerin beğenisine sunuyor.

Türkoğlu ilçesi Lojistik Merkezinde ahşapları boyama yaparak müşterilerin beğenisine sunan 33 yaşındaki Zeliha Şeker,"Ürünleri boyayarak hem para kazanıyorum, hem kendimi geliştiriyorum, hem de huzur buluyorum" dedi.

Ürünleri boyamak bana huzur veriyor diyen Şeker, "Ahşap boyama yapıyorum. Ürünleri boyama yapıyorum ve sonra satışa sunuyorum. Satamadıklarımı ise evinde süs olarak bulunduruyorum. Fiyatları değişiyor. Tepsiler 500 TL'den başlıyor. Kursa geldim, ahşap boyama öğrendim. Şimdi de boyamalar yapıp müşterilerinin beğenisine sunuyorum. Boyamaya odaklandığım zaman bir günde yapabiliyorum, yetiştirebiliyorum. Ama ben hem evle ilgilendiğim için hem de işle ilgilendiğim için bir hafta sürebiliyor. Ahşap boyama bana huzur veriyor. Elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimci Ahşap Boyama İşine Odaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimci Ahşap Boyama İşine Odaklandı - Son Dakika
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