Kahramanmaraş'ta Kadının El Emeği Ürünleri Geçim Kaynağı Oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kadının El Emeği Ürünleri Geçim Kaynağı Oldu

Kahramanmaraş\'ta Kadının El Emeği Ürünleri Geçim Kaynağı Oldu

Kahramanmaraş'ın Onikisubat ilçesinde yaşayan Hülya Çapar, evde yaptığı el emeği ürünleri pazarda satışa sunarak geçimini sağlıyor. Çapar'ın ürünleri arasında kahve sunum peçeteleri, organize tepsiler, yazmalar, iplikler, oyalar ve 3 boyutlu aynalar bulunuyor. Siparişe göre de her türlü ürünleri yapabilen Çapar, herkesi pazarına bekliyor.

30.05.2024 12:45
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Kahramanmaraş'ta bir kadının evde yaptığı el emeği göz nuru ürünler geçim kaynağı oldu.

Onikisubat ilçesi Necip Fazıl kültür Merkezi civarında evde yaptığı ürünleri pazarda satan Hülya Çapar, "Haftanın iki günü sosyete pazarına geliyorum. Evde kendim yaptığım ürünleri pazarda satışa sunuyorum. Cumartesi ve Pazartesi günleri buraya geliyorum. Kahve sunum peçeteleri, organize tepsiler, yazmalar, iplikler, oyalar her türlü işlemeler bulunuyor. 3 boyutlu aynalarım var. Siparişe göre de her türlü ürünleri yapıyorum. Buraya herkesi bekliyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kadının El Emeği Ürünleri Geçim Kaynağı Oldu - Son Dakika

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