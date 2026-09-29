Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen çocuğun savaşları durdurma notu yaşatılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen çocuğun savaşları durdurma notu yaşatılıyor

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Kahramanmaraş\'ta okul saldırısında ölen çocuğun savaşları durdurma notu yaşatılıyor
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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında yaşamını yitiren 10 yaşındaki çocuğun ailesi, evini fotoğraf ve hatıralarla doldurdu. Anne, beş ay geçmesine karşın acının dinmediğini söyledi; çocuğun kitabındaki 'Işınlanıp savaşları durdurmak istiyorum' notu dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Kerem Erdem Güngör'ün kitabına yazdığı "Işınlanıp savaşları durdurmak istiyorum" notu, ailesinin evinde yaşattığı hatıraları arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün ailesi, evin odalarına çocuklarının fotoğraflarını asıp hatıralarıyla donattı. Anne Yasemin Güngör, oğlunun merhamet dolu kişiliğini ve geride bıraktığı hatıralarını anlattı. Hatıralar arasında Kerem'in kitabına yazdığı "Işınlanmak istiyorum, ışınlanmakla savaşları durdurabilirim" cümlesi dikkat çekti.

"Onu çok özlüyoruz"

Anne Yasemin Güngör, oğlunun vefatının üzerinden beş ay geçtiğini ve acılarının dinmediğini ifade ederek, "Günler geçtikçe bu acı asla azalmıyor. Tam tersi, daha çok derinden hissetmeye devam ediyoruz. Ama bizler elhamdülillah inançlı insanlarız. Hazreti Hacer'in teslimiyeti gibi biz de Rabbimizin bu şehadetine teslim olduk. Ama devamında da yavrumuzun her türlü hukuki süreçteki mücadelesine devam edeceğiz. Onu çok özlüyoruz. Her yerde, odalarımızda, duvarlarımızda her dakika fotoğrafları asılı. Zaten hiç unutmuyoruz. Kardeşleri, ablası, babası, ben hiçbir zaman unutmayacağız da. Onu biz sevgili Peygamberimize yoldaş olarak gönderdik. İnşallah Hazreti Peygamber'in yanında. Biz bu dünyada on yıl onu sevdik, öptük, kokladık. Şimdi onu melekler öpüyor, seviyor diye düşünüyorum" dedi.

"Pamuk gibi yanakları vardı, öpmeye kıyamazdım"

Kerem'in sevgi ve merhamet dolu bir çocuk olduğunu ifade eden anne Güngör, "Kerem, kanı şirin bir çocuktu. Pamuk gibi yanakları vardı, öpmeye kıyamazdım. Çok yüreği sevgi dolu bir çocuktu. Asla egoist bir çocuk değildi. Çok merhametliydi. İşte mesela defterine yazmış. Bir futbol maçında benim tuttuğum takım kazanıyorsa çok mutlu oluyorum ama karşı taraf kaybettiği için çok üzülüyorum. Sahada, futbolda bir ayağına biri çelme taksa, düşse, gelip de asla ismini sorduğumuzda, 'Yavrum bunu kim yaptı?' dediğimizde bize ismini vermez. 'Aman anneciğim, o özür diledi' derdi. Hiçbir arkadaşını satmazdı. Yine bir gün masal kitabına, 'ne olmak istersiniz?' sorusuna karşılık, 'ışınlanmak istiyorum ve savaşları durdurmak istiyorum' diye yazmış. Yüreği sevgi, merhamet, sevgi dolu bir çocuktu" diye konuştu.

Anne Güngör, bundan sonra hiçbir okulda kimsenin canı acımasın dileğinde bulunarak, "Ailemizden sonra, evimizden sonra en güvendiğimiz okul yuvalarına yavrularımız neşeyle, huzurla, mutlulukla gitsin inşallah" dedi.

Kaynak: İHA
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