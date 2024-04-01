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Kahramanmaraş'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Yoğun İlgi Görüyor

Kahramanmaraş\'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Yoğun İlgi Görüyor

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen fıstıklı börek, ramazan ayında fırınlarda yoğun ilgi görüyor. Şekerli olmasıyla dikkat çeken börek, iftar sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan börekler, doyurucu özelliğiyle de tercih ediliyor. Kahramanmaraşlı börek ustası, fıstıklı böreğin kentin lezzetli yiyeceği olduğunu belirtti.

01.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:29
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Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen fıstıklı börek, ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta ramazan ayı nedeniyle fırınlarda hazırlanan fıstıklı börek, görüntüsü ve lezzeti ile dikkat çekiyor.

Tüm böreklerin aksine şekerli olması ile de dikkat çeken yiyecek, iftar sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Kente özgü börek özellikle iftar saatine yakın, fırınlardaki ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor.

Doyurucu özelliği olan böreğin tane fiyatı ise 20 liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraşlı börek ustası, "Ramazan boyunca yoğun şekilde çalışıyoruz. Fıstıklı böreğimiz kentimizin lezzetli yiyeceği" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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