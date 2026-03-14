Şehitler Ramazan Bayramı\'nda Anıldı

14.03.2026 17:11
Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde şehitler dualarla anıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen programlar çerçevesinde Kahramanmaraş'ta şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ve Kahramanmaraş Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar katıldı.

Program kapsamında şehitlik ziyaret edilerek vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ziyaret sırasında çocuklar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakırken, bayram öncesinde şehitlerin hatırası bir kez daha yad edildi.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Emre Çalğan, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bayram öncesi gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de çocuklarımızda bu bilinç ve vefa duygusunu yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi.

Duygusal anların yaşandığı programda çocuklar da şehitler için dua ederek kabirlere çiçek bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
