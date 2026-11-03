Kahramanmaraş\'ta Selma Ünlüer öncülüğünde 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye verildi

Kahramanmaraş'ta Selma Ünlüer öncülüğünde 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Destekle kardeşlerin günlük yaşamları kolaylaşacak, hareket özgürlükleri ve sosyal katılımları artacak.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle bedensel engelli 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel hazırlanan tekerlekli sandalyeler teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan Osman, Hamide ve Nur isimli üç kardeşe yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı.
Kardeşlerin engellilik durumları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak tasarlanan tekerlekli sandalyeler, düzenlenen programla kendilerine teslim edildi.
Yapılan destekle kardeşlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, hareket özgürlüklerinin artırılması ve sosyal hayata daha bağımsız katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
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