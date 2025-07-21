Kahramanmaraş'ta Su Sorununa Kesin Çözüm Geliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Su Sorununa Kesin Çözüm Geliyor

Kahramanmaraş\'ta Su Sorununa Kesin Çözüm Geliyor
21.07.2025 09:42  Güncelleme: 09:43
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, içmesuyu yetersizliği ve altyapı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 20 gün içinde su sorununa kesin çözüm sağlanacağı müjdesini verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin içmesuyundaki son durumu ve altyapı çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

İçmesuyu yetersizliği ve kuraklık sebebiyle şehrin 63 mahallesinde uygulanan Zamanlı İçmesuyu İletimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, 20 güne kadar kesin çözüm sağlanacağını duyurdu. Görgel, "Son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Ayvalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 2'ye kadar düştü. Karasu, Pınarbaşı ve sondaj kaynaklarımızda ise yüzde 60'a varan su kaybı söz konusu. Bu nedenle 63 mahallede zamanlı su iletimine geçmek zorunda kaldık. Aylardır üzerinde çalıştığımız Kılavuzlu'dan su temini sürecinde son aşamaya geldik. 20 gün içinde bu sistemi devreye alacağız ve sorun kesin çözüme kavuşacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Görgel, hem altyapı alanında yürütülen kapsamlı yatırımları hem de içmesuyu teminine yönelik Acil Eylem Planı doğrultusunda ortaya konan kısa ve uzun vadeli çözümleri kamuoyuyla paylaştı.

"Mevcut Altyapı Artık Yönetilemez Durumdaydı"

Başkan Fırat Görgel, göreve geldikleri günden bu yana en büyük önceliklerinin altyapı olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin sahip olduğu yaklaşık 70 yıllık altyapı 6 Şubat depremlerinde çok daha ciddi hasar aldı. Artık mevcut altyapı yönetilemez bir hale gelmişti. Göreve başlayalı 15 ay oldu ve bu süreçte tüm önceliğimizi altyapıya verdik. Altyapı çalışmaları bir belediye başkanının en çok yorulduğu ve yaklaşmak istemediği yatırımlardır ancak biz şehrimizin geleceği için en fazla önemi altyapıya verdik" dedi.

"Türkiye'nin En Büyük Altyapı Şantiyesi Kahramanmaraş'ta"

Deprem öncesi ve sonrasında şehrin su altyapısında ciddi kayıplar yaşandığını belirten Başkan Görgel, "İçmesuyundaki kayıp oranı yüzde 80'lere ulaşmıştı. Bu oran, suyun yönetilebilir olmaktan çıkması anlamına geliyor. Biz bu tabloyu tersine çevirmek için altyapıda adeta devrim niteliğinde çalışmalar başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Kahramanmaraş'ta 20 Milyar TL'yi aşan dev bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesi Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Şehir genelinde 160'tan fazla noktada eş zamanlı altyapı çalışmaları yürütülüyor. Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar altyapıyı tamamen yenileyerek, şehrimizin uzun yıllar bu konuda sorun yaşamamasını sağlamak" diye konuştu.

400 Binin Üzerinde Arıza Tamir Edildi

KASKİ bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Görgel, "Depremden bu yana tamir ettiğimiz arıza sayısı 400 binin üzerinde. Bu olağanüstü bir sayı. Ayrıca KASKİ'nin 22 araçlık filosunu 51'e çıkardık, personel sayısını artırdık. Sahada gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

"Kuraklıkla Birlikte Mücadele Ediyoruz"

İçmesuyu sıkıntısının yalnızca altyapıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Görgel, iklim koşullarının da ciddi etkisine dikkat çekti. Görgel, "Maalesef son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Ayvalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 2'ye kadar düştü. Karasu, Pınarbaşı ve sondaj kaynaklarımızda ise yüzde 60'a varan su kaybı söz konusu. Bu nedenle 63 mahallede zamanlı su iletimine geçmek zorunda kaldık. Birkaç ay önce başladığımız Kılavuzlu'dan su temin sürecinde son aşamaya geldik. 20 gün içinde bu sistemi devreye alacağız ve sorun kesin çözüme kavuşmuş olacak. Biz sorunlarımızdan kaçmıyoruz, şeffaf bir şekilde şehrimizle paylaşıyoruz. İnşallah bu süreci de yine hemşehrilerimizin destekleriyle atlatacağız" diye konuştu.

Acil Eylem Planı Devrede

Depolanabilir su kapasitesini artırmak adına yeni projelerin de başlatıldığını kaydeden Başkan Görgel, "Hedefimiz şehrimizin içmesuyu geleceğini garanti altına almak. Kılavuzlu ve Menzelet'te gerçekleştireceğimiz projelerle su güvenliğini artıracağız. Kısık Barajı projemiz de başladı ve hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışıyoruz. Acil Eylem Planımız kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarımız hazır. Finansmanlarıyla ilgileniyoruz. Tüm bu yatırımları gerçekleştirirken su ücretlerini de minimum seviyede tutmaya devam ediyoruz. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en uygun fiyatla su hizmeti veren üçüncü belediyeyiz. Hemşehrilerimize anlayış ve destekleri için teşekkür ediyorum. İfade ettiğim gibi el birliğiyle bu sürecin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Su Sorununa Kesin Çözüm Geliyor - Son Dakika

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