Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'ın vefat yıl dönümünde öğrencilere süt ve çörek ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden Sütçü İmam'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere sıcak süt ve çörek ikram edildi. Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen programda, tarih hafızasının canlı tutulması ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla öğrencilere sıcak süt ve çörek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe katkı sunan Sütçü İmam'ın torunlarına, Anadolu Karanfilleri 6 Şubat Çocuk Vakfı Yönetim Kuruluna ve emekli öğretmen Abdul Cabbar Uzun'a teşekkür edilirken, kurtuluş mücadelesinin kahramanı Sütçü İmam rahmet ve minnetle anıldı.