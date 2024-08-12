Kahramanmaraş'ta Üç Kardeş Babalarının Bıçak İşçiliğini Devam Ettiriyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Üç Kardeş Babalarının Bıçak İşçiliğini Devam Ettiriyor

Kahramanmaraş\'ta Üç Kardeş Babalarının Bıçak İşçiliğini Devam Ettiriyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Kapalıçarşısı'nda bıçak imalatı yapan Mehmet, Mustafa ve Musa US kardeşler, ailesinin geleneğini sürdürerek yıllardır bıçak sektöründe faaliyet gösteriyor.

12.08.2024 09:51
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Kahramanmaraş'ta üç kardeş hem babalarından kalma bıçak işçiliğini devam ettiriyor, hem de geçimlerini bu işle sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Kapalıçarşısı'nda bıçak imalatı yapan Mehmet, Mustafa ve Musa US kardeşler, ailesinin geleneğini sürdürerek yıllardır bıçak sektöründe faaliyet gösteriyor. 1976 yılından beri babasının yürüttüğü bu işi devam ettiren kardeşler, babalarının izinden giderek aile geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

El yapımı bıçakların kalitesine vurgu yapan, vatandaşlara fabrikasyon ürünler yerine el emeği ürünleri tercih etmelerini ifade eden Mehmet Us, "El yapımı bıçakları tercih etmelerini daha çok önemsiyoruz. Daha kaliteli bir işçilik olduğundan dolayı. Kullanıcılarımızın fabrikasyon malzemeleri kullanmamalarını öneriyoruz" dedi.

Müşterilerinin genellikle kendi imalatları olan bıçakları tercih ettiğini söyleyen Us, "O yüzden biz de müşterilerimize olumlu bir cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Gençlere de zanaatlara ilgi göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Us, "Gençlerimize bizim tavsiyemiz, bütün zanaatlarda çırak yetişmiyor maalesef. Gençlerimizin biraz daha zanaatlara gitmesini öneriyoruz. Çünkü bizler ikinci kuşağız, üçüncü kuşak olacak mı olmayacak mı tereddüdünü yaşıyoruz. Belki de biz bu meslekte son nesil olacağız. Tavsiyemiz gençlerimizin bütün zanaatları gidip öğrenmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Üç Kardeş Babalarının Bıçak İşçiliğini Devam Ettiriyor - Son Dakika

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