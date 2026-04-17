Kahramanmaraş\'taki Okul Saldırısında Duygulandıran Not

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarlarına yıllar önce yeğenini kaybeden bir genç tarafından, "Sizin yaşınızda bir yeğenim var orada, onu da aranıza alın yalnız kalmasın" yazılı not bırakılması yürekleri burktu.

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör, dün düzenlenen törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Duygulandıran not bırakıldı

Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarına gelen 19 yaşındaki İsmail Ethem Sarı isimli genç, önce dua etti ardından da mezarlara "Sizin yaşınızda bir yeğenim var orada, onu da aranıza alın yalnız kalmasın" yazılı not bıraktı.

Gazetecilere konuşan İsmail Ethem Sarı, "Bu çocukları tanımıyorum ama artık bütün milletimiz tanıyor bu çocukları. Unutmamalı bunları. Ben de bir öğrenciyim, en fazla 6 yaş büyüğüm onlardan. Açıkçası çok anlatılır, insanlığa sığan bir durum değil. Onlar okuyamadı, belki hayalleri vardı. Farklı farklı düşünceleri vardı" diye konuştu.

"İnsanlar elini vicdanına koysun ve ne hissediyorsa onu yazsın"

Notların bir başlangıç olduğunu, her gelen kişilerin birer not bırakması gerektiğini anlatan Sarı, "Notları hepsinin anlayacağı şekilde yazdım. Çok küçükler, ölümün yaşlısı, genci yok ama bunlar çok küçüktü. Herkes bir güzel not bırakabilir. İstediğini yazabilir. Benim yaptığım sadece bir başlangıçtı. İnsanlar elini vicdanına koysun ve ne hissediyorsa onu yazsın. Allah ailelerine yardım etsin. Onlar daha çocuk" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ