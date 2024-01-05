Kahramanmaraş Türkoğlu\'nda Yeni Acil Durum Hastanesi Yükseliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yeni acil durum hastanesi hızla yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyle şehrin yatak kapasitesine 2 binin üzerinde ilave yapılarak Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısında önemli ilerleme kat edilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Türkoğlu'nda hayata geçirilen acil durum hastanesinin de inşası hızla sürüyor.

33 dönüm alan üzerine kurulan ve çelik yapı formunda yatay mimariye uygun olarak inşa edilen hastanede, yol ve temel kazı çalışmaları tamamlanırken yapının birinci katının çelik montajı devam ediyor. 120 yatak kapasiteli, 20 poliklinik, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20 yoğun bakım yatak kapasitesine sahip Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla hizmete alınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde sağlık tesislerimiz de ciddi hasar aldı. Şehrimizin sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Şehir merkezimize ve ilçelerimize yeni hastaneler ve sağlık kompleksleri inşa ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkoğlu Acil Durum Hastanesi. Ağır çelik konstrüksiyon tekniğiyle yapılan hastanemizin inşası hızla sürüyor. İnşallah kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. İnşa edilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyle şehrimize 2 binin üzerinde yatak ilavesi olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ