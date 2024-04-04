Kahramanmaraş Valisi, Mart Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı\'nda Yapılan Çalışmaları Açıkladı

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Mart ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Ünlüer, düzenlenen 'Güvenlik Basın Bilgilendirme' toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık, asayiş ve trafik olayları ile ilgili Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Vali Ünlüer, bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Terörle Mücadele Çalışmaları

Vali Ünlüer, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili "Mart ayı içerisinde terörle mücadele konusunda çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimiz terör konusunda amansız bir mücadele vermektedir ve onun için sürekli operasyonlar devam ediyor. Süre içerisinde 38 operasyon icra edilmiş, 48 şahıs adli işlem yapılmış ve 70 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Göçmen Kaçakçılığı Çalışmaları

Ünlüer, "Göçmen kaçakçılığı ile ilgili de ilimizde yine güvenlik güçlerimizin faaliyetleri devam etmekte olup süreç içerisinde 474 operasyon gerçekleştirilmiş, 10 organizatör gözaltına alınmış, 1'i tutuklanmış 96 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.

Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "İnsanımızı sosyal ve ekonomik hayattan koparan zehir tacirlerine yönelik çalışmalarımız da amansız bir şekilde devam etmektedir. Bu süre zarfında 530 operasyon gerçekleştirilmiş, 540 gözaltı işlemi yapılmış, 38 tutuklama yapılmış, 5 adli kontrol gerçekleştirilmiştir. Ele geçirilen maddelere baktığımız zaman bin 174 amfetamin, 6 kilo 100 gram metanfetamin, 62 ekstazi, 289 captagon ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Organize Suçlarla Mücadele Çalışmaları

Ünlüer, "Organize suçlarla ilgili yine operasyonlarımız devam etmekte olup, 9 operasyon gerçekleştirilmiştir. 8 şahıs gözaltına alınmış ve bunlarda da 1 uzun namlulu silah da ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaçakçılık ile Mücadele Çalışmaları

Vali Ünlüer, "Kaçakçılık ile ilgili yapılan çalışmalarda da 4 bin 364 paket sigara, 23 elektronik sigara, 340 kilogram tütün, 47 cep telefonu, 62 obje ve sikke ele geçirilmiştir" dedi.

Asayiş Çalışmaları

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "İlimizde asayiş ile ilgili yapılan çalışmalarda toplam bin 144 asayiş olayı meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranımız yüzde 97, mal varlıklarına karşı suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 70, topluma karşı suçları aydınlatma oranımız yüzde 98, milletler ve devletlere karşı suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 89, takibi gerektiren olayları aydınlatma oranımız ise 98'dir" şeklinde konuştu.

Siber Suçlarla İlgili Çalışmalar

Ünlüer, bu konuda şunları dile getirdi: "Önemli çalışmalarımızdan biri de siber suçlarla ilgili çalışmalarımız. Bu konuda tüm iletişim kanalları kullanılarak çalışmalar gerçekleştirdik. Bu konu ile ilgili 1-31 Mart süresince toplam çalışma yapılan sosyal medya hesabı bin 275, bunlardan 461 hesaba işlem yapılmış, 22 şüpheli şahıs tespit edilmiştir."

Trafik ile İlgili Çalışmalar

Vali Mükerrem Ünlüer, "Trafik olaylarına yönelik yapılan denetimlerde toplam 168 bin 747 araç kontrol edilmiş 626 araç trafikten men edilmiştir. İlimizde okul servis araçları, ticari taksiler ve motosikletlere yönelik de kontrollerimiz titizlikle devam etmektedir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ