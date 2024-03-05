Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, terör örgütü mensuplarıyla çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, terör örgütü mensuplarıyla çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, terör örgütü mensuplarıyla çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit Mehmet Cantepe Üs bölgesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti. Vali Ünlüer, ziyarette gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sundu.

05.03.2024 19:58
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Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den gazilere ziyaret

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit Mehmet Cantepe Üs bölgesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit Mehmet Cantepe Üs bölgesinde sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan yaralanan P. Söz. Er Halil İbrahim Ergen ve Sağlık Astsubayı Muhammet Eren Karaoğlan'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Vali Ünlüer, gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sunan Vali Ünlüer, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Vali Ünlüer'e ziyaretlerinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, terör örgütü mensuplarıyla çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika

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