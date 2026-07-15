Kahramanmaraşlı vatandaştan 15 Temmuz'da duygusal anıt ziyareti - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı vatandaştan 15 Temmuz'da duygusal anıt ziyareti

Kahramanmaraşlı vatandaştan 15 Temmuz\'da duygusal anıt ziyareti
15.07.2026 15:17
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen Ali Işıklı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı gözyaşları içinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye dualar etti, vatan ve bayrak sevgisini dile getirdi.

Kahramanmaraş'tan İstanbul'a 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı görmek için gelen Ali Işıklı, "Kahramanmaraş'tan geldim, ölmeden bu Şehitler Köprüsü'nü bir göreyim dedim, Allah getirdi, bugünlerimize binlerce şükür. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik eylemesin. Devlet Bahçeli'yi başımızdan eksik eylemesin" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın akın gelmeye devam ediyor. Dikkat çeken ziyaretçiler arasında üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olan Ali Işıklı, Kahramanmaraş'tan geldiğini belirterek hislerini gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı.

"Allah bu devletimizin yokluğunu vermesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla o akşam tankların önüne çıktıklarını söyleyen Işıklı, "Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin Allah yokluğunu vermesin. Bize bu devlet lazım, bu vatan lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız. Kahramanmaraş'tan geldim, ölmeden bu Şehitler Köprüsü'nü bir göreyim dedim. Allah getirdi, bugünlerimize binlerce şükür. Müslüman alemine Allah güç kuvvet versin. Bu bayrak düşmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Bu devlet var oldukça, biz bu bayrak için yaşarız. Bizim gidecek yerimiz yok. Benim bir sürü şehitlerim var depremden. Allah mekanlarını cennet etsin. Kurban olayım Allah'a, bugünlerimize binlerce şükür. Allah bu devletimizin yokluğunu vermesin. Bu vatan bizim, bu toprak bizim. Gidecek yerimiz yok. Biz zalimlere karşı geldik işte. Tayyip Erdoğan ne dedi 'Çık' dedi, Maraş'ta tankın altına çıktık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraşlı vatandaştan 15 Temmuz'da duygusal anıt ziyareti - Son Dakika

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