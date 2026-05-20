Kahramanmaraş'ta bayram öncesi otogarda sıkı denetim
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi artan yolcu yoğunluğu nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde denetimler artırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde fahiş fiyat, bilet usulsüzlüğü ve korsan taşımacılık uygulamaları mercek altına alınırken, işletmelerde de fiyat etiketi ve mevzuat incelemesi yapıldı.

Bayram tatili nedeniyle artan yolcu hareketliliğiyle birlikte terminalde yoğunluk gözlenirken, ekipler hem otobüs firmalarını hem de terminal içerisinde faaliyet gösteren işletmeleri denetime tabi tuttu. Denetimlere katılan Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, vatandaşların güvenli ve mağduriyet yaşamadan seyahat edebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

BİLET FİYATLARI VE TARİFELER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimler kapsamında otobüs firmalarının uyguladığı bilet fiyatları detaylı şekilde incelendi. Ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sistemi üzerinden kayıtlı olan resmi fiyat tarifeleri ile yolculara kesilen bilet ücretlerini karşılaştırarak tarifeye uygunluk kontrolü gerçekleştirdi.

Özellikle bayram dönemlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, yolcuların haklarının korunmasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi. Yetkililer, kurallara aykırı şekilde fiyat artışı yapan veya usulsüz işlem gerçekleştiren firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Terminalde bulunan yolcular da gerçekleştirilen denetimlerin önemli olduğunu belirterek, bayram öncesi yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından uygulamaların devam etmesini istedi.

KORSAN TAŞIMACILIK VE İŞLETMELER DE DENETLENDİ

Şehirlerarası otobüs terminalinde sadece bilet fiyatları değil, korsan taşımacılık faaliyetleri de mercek altına alındı. Ekipler tarafından terminal çevresinde yapılan kontrollerde yetkisiz taşımacılık faaliyetlerine karşı incelemeler gerçekleştirildi.

Otogar içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinde ise fiyat etiketi, belge düzeni ve mevzuata uygunluk konularında denetimler yapıldı. İşletmelerin tüketici haklarına uygun hizmet sunup sunmadığı kontrol edilirken, eksik veya mevzuata aykırı uygulamalar konusunda işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bayram süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

