Kahramanmaraş'ta pikap bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta pikap bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş\'ta pikap bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı
28.06.2026 09:24
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Kavşağı'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Kavşağı'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen araçta bulunan yaralıların çıkarılması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta pikap bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı

PİKAP BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ

Kaza, Onikişubat ilçesi Karamanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı 2 kişi araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların sağlık durumlarının yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen tek taraflı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta pikap bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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