Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 4 yaralı

Kahramanmaraş\'ta trafik kazası: 3\'ü çocuk 4 yaralı
09.07.2026 14:29
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Kazada kadın sürücü ile araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Kazada kadın sürücü ile araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Onikişubat ilçesi Süleymanşah Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin kadın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 4 yaralı

OTOMOBİL BARİYERLERİ AŞARAK YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE 3 ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü ile yanındaki 3 çocuk araçta sıkıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika

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