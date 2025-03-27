Kahta Belediyesi Kadir Gecesi\'nde İkramlarla Dayanışma Yaratıyor

Adıyaman Kahta Belediyesi, her kandil olduğu gibi mübarek Kadir Gecesi'nde de vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunarak bu özel gecenin manevi atmosferini ilçe genelinde yaşattı.

Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında belediye ekipleri Ramazan Çarşısı, mezarlıklar ve camilerde ikram noktaları kurdu. Gündüz saatlerinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, teravih namazı sonrasında camilerde badem şekeri ve limonata dağıtıldı. Ayrıca Ramazan Çarşısı önünde sıcak tatlı ikram edilerek hemşerilerle manevi bir paylaşım ortamı oluşturuldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Bu mübarek Kadir Gecesi hürmetine, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına ilçemizin farklı noktalarında ikramlarımızı gerçekleştirdik. Gündüz mezarlıklarda, teravih namazı sonrası ise camilerimizde ve Ramazan Çarşımızın önünde sıcak tatlı ikram ederek vatandaşlarımızla bu anlamlı gecenin manevi atmosferini birlikte yaşadık. Rabbim, Kahta'mıza ve tüm İslam alemine hayırlar nasip etsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.

Kahta Belediyesi, bu tür anlamlı gecelerde vatandaşlarla bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi sürdürüyor. - ADIYAMAN