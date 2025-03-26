Kahta'da 'Gönül Sofrası' Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Kahta'da 'Gönül Sofrası' Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Kahta\'da \'Gönül Sofrası\' Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Adıyaman Kahta Belediyesi ve AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Sofrası' etkinliği, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirdi. Etkinlikte vatandaşlar oruçlarını birlikte açarak birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

26.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
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Adıyaman Kahta Belediyesi ve AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı tarafından Otogar'da düzenlenen "Gönül Sofrası" etkinliği, yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan sofralar, birlik ve beraberliği pekiştirdi. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen vatandaşlar, hep birlikte yemek duası yaparak oruçlarını açtı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden insanları aynı sofrada buluşturdu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Halkımızla aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. İlçe Başkanlığımızla birlikte düzenlediğimiz iftar yemeğinde, kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Genciyle, yaşlısıyla, esnafıyla, işçisiyle aynı sofrada buluştuğumuz bu akşam, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Katılım gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayının huzur ve bereketini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Gönül Sofralarının yalnızca bir yemek organizasyonu olmadığına dikkat çeken Başkan Hallaç, aynı zamanda gönül bağlarını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Kahta Belediyesi'nin bu anlamlı organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlk defa bu tür organizasyonları ilçemizde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı etkinliklerinden dolayı Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi'ye teşekkür eden vatandaşlar, gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ettiler. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta'da 'Gönül Sofrası' Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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