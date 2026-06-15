Kahta'daki Kamu Yatırımları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahta'daki Kamu Yatırımları İncelendi

Kahta\'daki Kamu Yatırımları İncelendi
15.06.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Küçük, Kahta'daki kamu projelerini yerinde inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırım ve projeleri, Vali Abdullah Küçük tarafından yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, vatandaşların talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

İncelemeler kapsamında hizmete sunulan Kahta Spor Kompleksi, Kahta 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Kahta Millet Bahçesi ziyaret edildi. Ayrıca tamamlanma aşamasına gelen Kahta Merkez Amirliği Hizmet Binası ile Girne Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokulda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Küçük, Salkımbağı mevkiinde Emlak Konut tarafından inşa edilerek hak sahiplerinin yerleşimine açılan deprem konutlarında da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçenin sosyal yaşamına, eğitim altyapısına, sağlık hizmetlerine, güvenlik kapasitesine ve şehir estetiğine katkı sunacak yatırımların mevcut durumu ele alındı.

Yetkililerden projelerin ilerleyişine ilişkin bilgi alan Vali Küçük, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Kahta'nın gelişimine katkı sağlaması hedeflenen yatırımların ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta'daki Kamu Yatırımları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kahta'daki Kamu Yatırımları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.