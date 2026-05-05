Kahta Hastanesine 9 Yeni Hekim Atandı
05.05.2026 22:45
Kahta Devlet Hastanesi'ne 9 yeni hekim kadrosu tahsis edilerek sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 128. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

Kahta Devlet Hastanesi'ne toplam 9 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni kadrolar kapsamında hastaneye 4 pratisyen hekim ile birlikte; 1 genel cerrahi, 1 ortopedi ve travmatoloji, 1 kardiyoloji, 1 göğüs hastalıkları ve 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı atanacak.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni atamaların hem poliklinik hizmetlerinde hem de cerrahi branşlarda kapasiteyi artıracağını belirterek, "Hastanemizde yeni açılan hekim kadrolarıyla birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Özellikle uzman hekim sayımızın artmasıyla birlikte birçok branşta yaşanan yoğunluğun azalacağına inanıyoruz. Güçlenen hekim kadrosuyla birlikte Kahta'da sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelecek. Bu önemli katkıdan dolayı AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

