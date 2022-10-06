Kahvehanelerde KADES'i anlattılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kahvehanelerde KADES'i anlattılar

06.10.2022 12:21
Kahvehanelerde KADES'i anlattılar

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Müdürlüğü koordinasyonunda, Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren kahvehanelerde KADES hakkında farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek adına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin de destek verdiği bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, kahvehanelerde bulunanlara bilgi kitapçıkları dağıtılırken, çeşitli yerlere de afişler asıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı Kocaeli gündem: Vali Yavuz, Gölcük'te muhtarlarla buluştu Kocaeli gündem: Vali Yavuz, Gölcük'te muhtarlarla buluştu
Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahvehanelerde KADES'i anlattılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:37 Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kahvehanelerde KADES'i anlattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement