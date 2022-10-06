Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Müdürlüğü koordinasyonunda, Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren kahvehanelerde KADES hakkında farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek adına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tekirdağ 'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması'na ( KADES ) yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kahvehanelerde KADES'i anlattılar - Son Dakika

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