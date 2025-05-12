Kalamış Parkı\'nda Betonlaşma Tepkileri: Doğaseverler Nöbette

Kadıköy'ün en değerli yeşil alanlarından biri olan Kalamış Parkı'nda yer alan 600 metrekarelik çim ve topraktan oluşan etkinlik alanına belediye ekipleri tarafından beton dökülmesi mahalle sakinlerinin ve çevrecilerin tepkisini çekti. Yaklaşık 100 ton betonun döküldüğü belirtilen alanda vatandaşlar doğaya sahip çıkmak için nöbet başlattı.

Betonlaşmanın yeterince yoğun olduğu Kadıköy'de, belediye ekipleri tarafından Kalamış Parkı'nda yer alan 600 metrekarelik çim ve topraktan oluşan etkinlik alanına 100 ton beton döküldü. Mahalle halkı ve doğaseverler duruma isyan etti. Parkta nöbet tutan vatandaşlar, betonun kaldırılması ve alanın eski doğal yapısına kavuşturulmasını istiyor.

"Şafak operasyonuyla beton döktüler"

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması üyesi Nurettin Erbek, Cuma sabahı saat 05.00 civarında alanın adeta bir 'şafak operasyonuyla' betona gömüldüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık 100 ton beton döktüler. Ardından da halk görmesin diye utanç paravanları koydular. Biz doğaya ve yaşama sahip çıkmak için burada nöbet tutuyoruz" dedi.

"Bu alan artık betonu taşıyacak durumda değil"

Erbek, bölgenin dolgu alanı olması nedeniyle beton dökülmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Burada yaz aylarında festivaller, kışın buz festivalleri yapılıyor. Biz etkinliklere karşı değiliz, ancak bu etkinliklerin yapılabileceği Kadıköy'de daha uygun alanlar var. Defalarca belediyeye başvurduk ama her seferinde 'Orası İBB'ye ait' denilerek konunun üstü örtülmeye çalışılıyor. İki belediye de aynı partiden olmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık" diye konuştu. Erbek, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile görüşme talep ettiklerini ancak dönüş yapılmadığını belirtti. - İSTANBUL