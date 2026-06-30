Kalaycı Çift, Unutulmuş Mesleği Yaşatıyor - Son Dakika
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Kalaycı Çift, Unutulmuş Mesleği Yaşatıyor

Kalaycı Çift, Unutulmuş Mesleği Yaşatıyor
30.06.2026 12:14
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Kars'taki kalaycı çift, bakır eşyaları onarıp mesleklerini yaşatırken geçim savaşı veriyor.

Unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan kalaycılık, Kars sokaklarında yaşam mücadelesi veren bir karı-kocanın emeğiyle varlığını sürdürüyor. Türkiye'nin farklı illerini dolaşarak geçimlerini sağlayan çift, bakır kapları yeniden kullanıma kazandırırken hem mesleklerini yaşatıyor hem de alın teriyle ekmeklerini kazanıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kars'a gelen kalaycı çift, mahalle mahalle dolanarak vatandaşların yıllardır kullandığı bakır tencere, kazan, tava ve semaverleri kalaylıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çift, gün boyu sıcak havaya aldırış etmeden çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kalaycılık mesleğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirten çift, teknolojinin gelişmesi ve çelik mutfak eşyalarının yaygınlaşmasıyla mesleklerine olan ilginin her geçen yıl azaldığını ifade etti. Buna rağmen bakır kaplarını kullanmaya devam eden vatandaşların kendilerine destek olduğunu söyleyen çift, gittikleri her şehirde ekmek parası kazanmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Karslı vatandaşlar ise özellikle sağlıklı olduğu düşünülen bakır mutfak gereçlerini yeniden kullanabilmek için kalaycılara ilgi gösteriyor. Yıllardır evlerinde bulunan bakır eşyaları kalaylatarak ilk günkü görünümüne kavuşturan vatandaşlar, bu geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kalay işlemi sırasında önce bakır kaplar özenle temizleniyor, ardından yüksek ateşte ısıtılarak iç yüzeyleri kalayla kaplanıyor. Ustalık gerektiren bu işlem sayesinde hem bakır kapların ömrü uzuyor hem de sağlıklı şekilde kullanılmaları sağlanıyor.

Mesleklerini yaşatabilmek için şehir şehir dolaştıklarını anlatan kalaycı çift, "Bizim işimiz emek işi. Gittiğimiz her ilde vatandaşların desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Kars halkı da bizi sıcak karşıladı. İnşallah bu meslek tamamen yok olmaz, gençler de sahip çıkar." diyerek mesleklerinin geleceği konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Bir zamanlar her mahallede rastlanan kalaycılar bugün sayıları oldukça azalsa da, Kars sokaklarında çekiç sesleri ve yanan ocağın sıcaklığı eşliğinde mesleklerini sürdürmeye çalışan karı-koca, unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı yaşatmaya devam ediyor. Verdikleri emekle hem ailelerinin geçimini sağlayan hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sunan çift, alın terinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalaycı Çift, Unutulmuş Mesleği Yaşatıyor - Son Dakika

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