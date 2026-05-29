Kalaycılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalaycılık Mesleği Tehlikede

Kalaycılık Mesleği Tehlikede
29.05.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Amiklioğlu, kalaycılık mesleğinde çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziantep'te çocuk yaşta başladığı kalaycılık mesleğini 55 yıldır severek sürdüren 66 yaşındaki Hüseyin Amiklioğlu, mesleğini devam ettirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk babası 66 yaşındaki Hüseyin Amiklioğlu, okula gitmediği için babasının yönlendirmesiyle evlerinin yakınındaki bir kalaycı ustasının yanında çırak olarak işe başladı. Çıraklık ve kalfalık sürecinden sonra askere giden Amiklioğlu, askerlik görevini yaptıktan sonra ustasının da desteğiyle kendi iş yerini açtı. Tarihi Gaziantep Kalesi'nin yanındaki atölyesinde yıllarca mesleği öğrendiği ustasına komşu olarak mesleğini sürdüren Amiklioğlu, ilerleyen yaşına rağmen ömrünü verdiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Bakır kalaylama mesleğinin son temsilcilerinden olan Amiklioğlu, gelişen teknolojiye bağlı olarak unutulmaya yüz tutmuş mesleğini gelecek kuşaklara aktaracak çırak bulamıyor. Bir dönemin en gözde mesleklerinden biri olan kalaycılık mesleğinde ustaların şimdilerde çalıştıracak çırak bile bulamadıklarını belirten Amiklioğlu, kalaycılık mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Mesleği öğretecek çırak bulamamaktan şikayetçi olan Amiklioğlu, mesleğinin devam etmesi için bakır kalaylamayı gençlere öğretmek istediğini, ancak çok sevdiği mesleğini öğretecek ve yetiştirecek eleman bulamadığını belirtti.

10 yaşından beri bu meslek sayesinde ekmek parası kazandığını belirten Amiklioğlu, "10 yaşındayken mesleğe başladım. Ömer ustam vardı, askere gidene kadar ustamın yanında çalıştım. Biz ilk önce kap yıkarız. Ondan sonra ocakta kalay yaparız. Askerden geldikten sonra ustam bana dükkan açtı ve bana çok yardımcı oldu. Yaşım 65 oldu. Halen çalışıyorum. Eski ustalarımız bana dükkanının karşısında iş yeri açtı. İşim olmazsa bana iş verirdi. Ustam bizi bu meslekte bayağı geliştirdi. Allah razı olsun, ustam babam gibi kıymetliydi. Askere gidene kadar ustamın yanında çalıştım" dedi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Amiklioğlu, "5 çocuğumu bu meslek sayesinde büyüttüm. Hepsini de okuttum. Eskiden mesleğimiz çok iyiydi. Şu anda da 5-6 seneden beri iyi, mesleğimiz çok güzel ve kolay bir meslek. Ben 55 seneden beri bu mesleğin içindeyim. Çevremdeki herkes bakır kullanıyor. Bu meslekte eleman yok, yetişmiyor. Çünkü 'bu meslek kirli ve zor' diyorlar. Meslek öğrenen yoktur. Eski dönemlerde biz 360 kişiydik. Şu anda 8 kişi kaldık. 1-2 arkadaşım çocuğunu yetiştirdi. Başka da kimse yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

Yiyecek ve içecekler için kullanılan bakır eşyaların sağlıklı olduğunu da sözlerine ekleyen Amiklioğlu, herkese bakır eşya kullanımını tavsiye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalaycılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:44:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kalaycılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.