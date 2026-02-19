Kalkandere'de Yol Sorunu Protestosu

Gençağa Karafazlı

(RİZE) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Kalkandere İlçe Başkanı Mikail Torlak, ilçede uzun yıllardır vatandaşların kullandığı ana yolun kamu yararı gözetilmeden kapatıldığını ifade ederek, yeni güzergahın AK Parti Kalkandere İlçe Başkanı Hasan Ayyıldız'ın iş yerinin önünden geçirildiğini öne sürdü. Torlak, "Burası şahıs için kapatıldı. AK Parti ilçe başkanı burayı kapattı. Bu yol bunların babasının yolu değil" dedi.

İyidere-Erzurum yolu üzerinden Kalkandere'ye giden yol kapatıldı ve yeni bir yol açıldı.

BBP Kalkandere İlçe Başkanı Mikail Torlak kapatılan yolun girişinde basın açıklaması yapan Torlak, alınan kararın ilçe halkını mağdur ettiğini savundu. Açıklama öncesinde güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ileri süren Torlak, protestosunun engellenmek istendiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Burada bizim şu anda yolumuz kapalı. Bizim yolumuzu diğer taraftan verdiler. Vatandaşlarımız buradan geçerken, Kalkanderelinin kendisi bile dışarıdan geldiği zaman 'Allah Allah' diyor. Bakıyor, Kalkandere'nin tabelası burada ama tabelada yol yok. Tabelayı görüyorsunuz. Burada çok büyük bir haksızlık var, çok büyük bir yolsuzluk var. Birileri para kazansın diye yolun oradan gitmesi sağlanıyor. Biz burada yolumuzu geri istemek için toplanıyoruz. Ben daha buraya gelmeden Rize merkezden emniyeti buraya dökmüşler. Burada biz bir yolsuzluk mu yapıyoruz? Yol kesmiyoruz, kimseye saldırmıyoruz. Hakkımız olan Kalkandere yolunu geri istiyoruz. Burayı engelleyen, o yolu orada yaptıran ve buranın şu anda engellenmesine sebep olan, Ayyıldız denilen işletmenin önünden yeni yolu verdiler, eski yolu kapattılar. Arabalar oradan geçiyor. Ayıldız'ın görevi şu an Kalkandere AK Parti İlçe Başkanı."

"Ben Kalkandere'de AK Parti'nin ortağı değilim"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Desteci Bey, 'Biz Cumhur İttifakı'nı sokakta kurduk, darbeye karşı kurduk. Cumhur İttifakı'nın ortağıyız, hükümetin ortağı değiliz' dedi. Ben de Kalkandere'de kesinlikle AK Parti'nin ortağı değilim. Kendi şahsım adına söylüyorum. İsterse genel başkanım beni görevden alsın, bu kadar net. Ben Kalkandere'ye hizmet edilmesinden yanayım. Hep şahıslara hizmet edilmesin. Burası şahıs için kapatıldı. AK Parti ilçe başkanı burayı kapattı. Vatandaş oraya otomatik kapı koymuş, önüne odun koymuş. Az ileride bakın, görüyorsunuz, lokanta var. Kalkandere'nin tabelası havada kalmış. Kalkandereli'yi sindirmişler. Bu yol bunların babasının yolu değil. "