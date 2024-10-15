Kalp Hastası Kadının Yangın Zararını Eyüpsultan Belediyesi Onardı

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(İSTANBUL) - İstanbul Güzeltepe Mahallesi'nde, kalp hastası İlknur Toraman'ın, yangın sonucu maddi hasar oluşan evi Eyüpsultan Belediyesi tarafından onarıldı. İlknur Toraman "Beni bu zor durumda yalnız bırakmadıkları için başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan İlknur Toraman'ın evinde, bulaşık makinasının motorundan çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Toraman, Güzeltepe Mahalle Muhtarı Sibel Aksoy aracılığıyla Eyüpsultan Belediyesi'nden yardım istedi. Toraman'ın talebi üzerine Belediye ekipleri ağır hasar alan evdeki yanmış eşyaları çıkarak, evi baştan aşağı boyadı ve onardı.

Kalp hastası olan ve kontrol için hastaneye gittiği sırada evde yangın çıktığı söyleyen İlknur Toraman, "Sabah 07.30'da hastaneye gitmek için evden çıktım. Komşularım acil gelmen gerek diye beni aradılar. Geldiğimde evi yanmış vaziyette buldum. Komşularımda evin anahtarı vardı. Yangına müdahale etmişler ama söndürene kadar ev de içindeki eşyalar da yanmış" dedi.

"Bu kadar hızlı geri dönüş beklemiyordum"

Eyüpsultan Belediyesi'ni yardım için aradığında hemen kendisine geri dönüş yaptıklarını belirten Toraman, "Hemen geldiler ve ne yardım gerekiyorsa yapmaya hazırız dediler. Yanan eşyaları evden çıkardılar; evi boyadılar. Beni bu zor durumda yalnız bırakmadıkları için başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben bu kadar hızlı bir geri dönüş beklemiyordum" şeklinde konuştu.