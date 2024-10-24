Kalp Krizi Anında Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
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Kalp Krizi Anında Hayat Kurtaran Müdahale

Kalp Krizi Anında Hayat Kurtaran Müdahale

Siirt'te bir doktordan kalp krizi geçiren hastaya yaptığı müdahale hayat kurtardı.

24.10.2024 17:48
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi geçiren bir hastaya doktorun sedye üzerindeki müdahalesi hayat kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde L.U., isimli vatandaş hastalığı sebebiyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'a muayene olmak için hastaneye geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal'a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı. Ulusal, yaklaşık uzun süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Levent Ulusal'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalp Krizi Anında Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika

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