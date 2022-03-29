Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Koçer, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili Astsubay Mehmet Emre Koçer, görev yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çorum'dan düzenlenen törenin ardından Koçer'n cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.
Koçer'in cenazesi, memleketi Develi ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, acılı ailesi de tabut başında gözyaşına boğuldu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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